La presse madrilène s'est enflammée après le nul entre l'Atlético Madrid et le Barça, affirmant que le Real Madrid avait désormais une autoroute devant lui et son destin entre ses pieds. Il suffisait au club merengue de gagner ses derniers matches de championnat pour se succéder à lui-même. Plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand on reçoit le FC Séville de Julen Lopetegui. Le Real de Zizou croyait pourtant avoir bien entamé la rencontre avec un but de la tête signé Karim Benzema. Mais une position de hors-jeu signée Alvaro Odriozola avait entaché la réalisation du Français et c'est plutôt le FC Séville qui prenait l'avantage. Les Andalous prenaient les devants dès la 22e minute, sur un joli enchaînement de Fernando, consécutivement à une belle remise de Rakitic, l'ancien Barcelonais. Benzema tentait d'égaliser à la demi-heure de jeu d'une frappe du droit tendue, que Bounou claquait au-dessus de sa barre transversale. Attaque peu inspirée, défense pas agressive, le Real était mené chez lui au repos (1-0).

Une histoire de penaltys



Le Real avait à cœur de revenir très vite dans le match en début de seconde période et Luka Modric s'offrait une frappe puissante dès la 52e minute, mais Yassine Bounou détournait sur sa droite. Madrid insistait, mais l'arbitre n'accordait pas le penalty réclamé pour une faute de main de Joan Jordan, suite à un duel avec Karim Benzema. Asensio, entré en jeu suite à un coaching de Zidane, profitait d'une passe de Kroos pour égaliser. À un quart d'heure de la fin, Karim Benzema dribblait Yassine Bounou et pensait obtenir un penalty. Après consultation de la VAR, l'arbitre offrait un penalty à... Séville pour une main de Militao dans la surface madrilène de l'autre côté du terrain sur l'action précédente ! Un penalty transformé dans la foulée par Rakitic. Le Real allait recoller en toute fin de match sur une frappe de Kroos déviée par Hazard. Mais plus rien n'allait être marqué. 2-2, score final, le Real fait une mauvaise affaire dans la course au titre et ne profite pas du nul entre le Barça et l'Atlético.