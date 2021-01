Continuer à gagner avec régularité pour tenir le rythme fou de l'Atlético Madrid. Le Real n'a pas le choix cette saison et pour poursuivre sa quête de titre national, le club merengue devait battre Levante, ce samedi, à domicile. Tout avait mal commencé pour les merengue avec l'expulsion d'Eder Militao en tout début de rencontre sur un rouge direct. Les hommes de Zidane ouvraient tout de même le score au quart d'heure de jeu. Tout partait dune très belle ouverture signée Toni Kroos. Asensio, servi de très belle manière par le ballon du milieu allemand, battait Fernandez d'un tir croisé du droit pour le 1-0.

Dix minutes plus tard, Levante rétorquait avec une grosse double opportunité. Roger Marti profitait d'une glissade de Mendy pour aller buter deux fois sur un Thibaut Courtois inspiré. Inspiré, mais qui allait tout de même s'incliner à la demi-heure de jeu. Miramon réussissait un centre au deuxième poteau où le marquage laxiste d'Odriozola permettait à Morales de marquer d'une belle demi-volée gagnante. 1-1, le score au repos dans un match indécis et compliqué pour les joueurs de Zizou.

La seconde période allait être très animée et à l'heure de jeu, après un gros temps fort merengue, une faute de Vinicius Junior sur Carlos Clerc dans la surface du Real offrait un pénalty aux visiteurs. Penalty que Thibaut Courtois, d'une main ferme, repoussait face à Roger Marti. Mais les exploits du portier belge n'allaient finalement servir à rien, puisqu'à dix minutes du terme et suite à un corner, Rochina jouait vite avec Bardhi dont le centre rasant était repris en force par Roger. 1-2, le Real n'allait pas pouvoir se relever malgré quelques velléités du désespoir entrevues en fin de rencontre. Des soubresauts qui n'allaient néanmoins rien changer au destin de la rencontre. Le Real s'incline et lâche des points précieux dans la course au titre (1-2).