Le Barça est plus fort sans Antoine Griezmann. Le constat est terrible pour le Français, mais implacable au sortir du choc de la huitième journée de Liga entre le FC Barcelone et le FC Séville, dimanche soir. Au Camp Nou, les Catalans ont balayé les Andalous (4-0). Remplaçant au profit de son compatriote Ousmane Dembélé, "Grizi" a assisté au festival depuis le banc de touche durant l'intégralité de la rencontre.

Pour la première fois de la saison, Griezmann n'a donc pas participé à un match de Liga. Et sans lui, le Barça a signé sa prestation la plus aboutie... Les faits sont cruels pour le nouveau numéro 17 du club, mais aussi logiques puisque l'ex-star de l'Atlético a tout à apprendre en débarquant dans un collectif offensif où le trio de la saison dernière Dembélé-Suarez-Messi part forcément avec une longueur d'avance. Luis Suarez a d'ailleurs débloqué la situation d'une bicyclette absolument fantastique (1-0, 27e). Arturo Vidal a doublé la mise (2-0, 32e). Ousmane Dembélé a honoré sa titularisation avec un joli but consécutif à un crochet dévastateur (3-0, 35e). L'inévitable Lionel Messi a conclu le festival d'un coup franc enroulé du pied gauche (4-0, 78e).

Friable à l'extérieur mais intraitable à domicile, le Barça reprend la deuxième place à deux points du Real Madrid, leader. Antoine Griezmann va devoir apprendre, et vite, pour s'installer en bouleversant le trio convaincant du soir. Dans les jours à venir, le Tricolore va pouvoir retrouver de la confiance chez les Bleus, où il reste le patron de l'équipe. Avant de revenir pour gagner sa place. Sa chance ? Dembélé a pris un deuxième carton jaune en venant contester un carton rouge reçu par Ronald Araujo, remplaçant de Jean-Clair Todibo (87e). Les hommes d'Ernesto Valverde ont terminé à 9 contre 11. "Grizi" profitera donc de la suspension de son compatriote dès son retour en Catalogne. Pour que la vérité de l'instant ne soit pas celle de la saison.



La chilena de Luis Suarez :