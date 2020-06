L'Atlético Madrid n'a pas réussi sa reprise. En déplacement à San Mames pour cette 28e journée de Liga, les hommes de Diego Simeone n'ont pas pris le dessus sur l'Athletic Bilbao (1-1). Un nul qui n'arrange personne, et qui peut être synonyme de très mauvaise opération pour les Colchoneros.

L'hommage de Diego Costa



Assez séduisant en fin de match, l'Atlético a réagi trop tard et paye sa première mi-temps compliquée. Car malgré une occasion de Carrasco en début de partie (12e), Madrid a été largement dominé par les Basques. Oblak retarde l'échéance face à Williams (25e) et Yeray (33e), mais Bilbao concrétise sa domination par un extérieur somptueux de Muniain (37e, 1-0). Heureusement pour les visiteurs, Koke profite d'une mauvaise relance de Yeray pour trouver Diego Costa, qui égalise dans la foulée (39e, 1-1).



L'Espagnol en a profité pour sortir un maillot de Viriginia Torrecilla, joueuse de l'Atlético Madrid (ex-Montpellier) opérée fin mai d'une tumeur cérébrale. Un bel hommage qui précède une seconde mi-temps plus terne. Madrid peut obtenir la victoire, mais Unai Simon sort un double arrêt exceptionnel sur Lodi puis Arias (80e). Rentré à la 56e, Thomas Lemar n'a pas pesé sur la rencontre.



L'Atlético et l'Athletic se séparent bons amis, mais ce nul n'arrange personne. Madrid glisse à la 6e place, dépassé par Getafe à la différence de but, laisse Séville s'échapper à la troisième place et Valence revenir dans la course européenne. La Real Sociedad pourrait même prendre 3 points d'avance sur les Colchoneros en cas de succès ce soir contre Osasuna (22 heures). Bilbao, dixième, reste coincé dans le ventre mou.