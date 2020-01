Rien ne va plus à l’Atlético Madrid depuis qu’il a réussi l’exploit de battre le Barça en Supercoupe d’Espagne. Les Rojiblancos enchainent les contre-performances, dont la dernière qui est survenue ce dimanche lors de la réception de Leganés (0-0). Un accroc qui fait suite à l'élimination piteuse enregistrée en Coupe du Roi contre le Cultural Leonesa (2-1). Face à l’avant-dernier au classement et qui possède la troisième pire défense du championnat, l’équipe de Simeone s’est montrée incapable de marquer le moindre but. Au final, le nul essuyé était tout sauf scandaleux.

Un Atlético inoffensif

Ce ne sont pourtant pas les occasions qui ont manqué aux Matelassiers, puisqu’ils ont tiré 14 fois au but. Mais c’était sans conviction, et les rares fois où ils se sont appliqués ils ont trouvé le portier adverse sur leur trajectoire, à l’instar d’Alvaro Morata (37e). Les vice-champions d’Espagne n’ont donc pris qu’un seul point, et le résultat aurait pu être encore plus décevant si Jan Oblak n’avait pas neutralisé une grosse tentative de l’ancien toulousain Martin Braithwate (11e). Au classement, l’Atlético manque l’occasion de monter sur le podium et reste (4e), avec deux points d’avance seulement sur Valence.