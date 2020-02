Certains joueurs de l'équipe souhaitent des éclaircissements sur la nouvelle de la SER. Bartomeu les rencontrera pour tout clarifier. Il s'adressera également aux médias une fois qu'il aura discuté avec les joueurs. Barcelone étudie comment répondre. (BeIN Mena)

Le Barca dément, la Cadena Ser contre-attaque

C’est LE scandale qui secoue le football espagnol depuis lundi. Selon la radio espagnole, Cadena Ser, la direction du FC Barcelone aurait eu recours à une boîte de communication externe nommée "i3ventures" dans le but de d’améliorer la réputation du président et de son équipe administrative via des messages publiés par des faux comptes sur les réseaux sociaux en vue des prochaines élections de 2021. Si cette pratique est de plus en plus courante (surtout en politique), là où le bât blesse, c'est qu'on apprend que "i3ventures " a eu pour ordre de s’en prendre aussi à certains joueurs et personnalités du club (Messi, Pique, Xavi, Guardiola).Le FC Barcelone a souhaité éteindre l’incendie en publiant un communiqué sur les réseaux sociaux pour nier les faits. Cependant, la Cadena Ser semble armée de nombreuses preuves et a contre-attaqué dans la soirée de lundi. La radio espagnole a publié sur ses réseaux sociaux des preuves laissant planer le doute sur l’implication du FC Barcelone dans cette affaire.Ce dernier convoquera aussi le conseil d’administration du club catalan vendredi après-midi.