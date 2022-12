L'entraîneur du Real Madrid s'est refusé de commenter les conditions du forfait du Ballon d'Or 2022 trois jours avant le début du Mondial au Qatar. "Je ne vais pas me prononcer sur la décision que la France a prise. Pour eux, il n'avait pas la possibilité de jouer au Mondial. Pour nous, on a vu revenir un joueur plein de motivation et d'enthousiasme. Il va beaucoup nous aider durant la deuxième moitié de la saison", a balayé Ancelotti jeudi en conférence de presse, avant le match du Real Madrid à Valladolid vendredi (21h30 sur beIN SPORTS 1) pour la 15e journée de Liga.

Écarté de l'équipe de France en raison d'une blessure à la cuisse gauche le 19 novembre, trois jours à peine avant l'entrée en lice des Bleus contre l'Australie, Benzema a attendu la défaite de la France en finale contre l'Argentine (3-3 a.p., 4 t.a.b à 2) pour annoncer la "fin" de sa carrière en équipe de France, le 19 décembre. Son délai de convalescence avait été évalué à trois semaines par la Fédération française (FFF). "Karim est revenu le 10 décembre, après les vacances que nous avons données à tous ceux qui étaient au Mondial. Il est revenu plutôt bien, il a commencé à travailler avec l'équipe. Il a joué trente minutes lors du premier match amical, ensuite 45, et sa condition physique s'est améliorée. Il est très enthousiaste à l'idée de revenir, parce qu'il a peu joué durant la première moitié de la saison, et je suis sûr qu'il va montrer toute sa qualité", a affirmé Ancelotti jeudi.