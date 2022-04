Mené 2-0 après une demi-heure de jeu, le Real Madrid a retourné la situation pour renverser le Séville FC 3-2 dimanche dans le choc de la 32e journée de Liga, et a pris quinze points d'avance sur les Andalous et sur le FC Barcelone, qui reçoit Cadix lundi. Les Sévillans ont pris deux buts d'avance dans la première demi-heure de jeu, grâce à un coup franc direct d'Ivan Rakitic (21e) et un but d'Erik Lamela (25e), mais les Merengues ont réduit l'écart grâce à Rodrygo (50e), avant d'égaliser grâce à Nacho (83e), puis d'arracher la victoire grâce à l'inévitable Karim Benzema (90e+2).