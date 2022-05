Karim Benzema entre encore un peu dans l'histoire du Real Madrid. L'attaquant français est désormais le deuxième buteur de l'histoire du club madrilène à égalité avec Raul. Buteur lors de la 20ème minute du match contre Levante, Benzema a rejoint l'emblématique Espagnol en inscrivant son 323ème but sous le maillot du club madrilène. Une réalisation transformée de la tête aux six mètres, consécutive à un centre de Vinicus (19ème).

Ronaldo, le seul devant Benzema

Raúl Benzema

🤝

323 goles de blanco pic.twitter.com/hChub0cn7t

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 12, 2022





De fait, avec ce 27ème but de la saison en Liga, le capitaine du Real a conforté son statut de meilleur buteur de cette Liga 2021-2022, alors que le club madrilène est déjà sacré Champion d'Espagne. Grand artisan des différentes remontées du Real en Ligue des Champions face au PSG, à Chelsea et à Manchester City, Benzema n'est plus devancé que par un seul homme au classement des buteurs historiques du Real Madrid : le numéro un reste Cristiano Ronaldo, avec 450 buts au compteur.



Auteur de 44 réalisations cette saison, toutes compétitions confondues, l'ancien élément de l'OL disputera la finale de la Ligue des Champions, le 28 mai prochain au Stade de France face à Liverpool. Benzema demeure le meilleur buteur de la reine des compétitions européennes cette saison, avec 15 buts.