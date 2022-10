Les Français brillent en Espagne ! Après le coup franc direct de Nabil Fekir et le doublé d'Antoine Griezmann qui a offert la victoire à l'Atlético Madrid 2-1 contre le Betis Séville, Dembélé a marqué un but de la tête (12e) et délivré trois passes décisives pour Sergi Roberto (18e), Robert Lewandowski (22e) et Ferran Torres (73e) pour plier la rencontre. Il s'agit du deuxième but de la tête de sa carrière, après celui marqué le 18 février 2017 avec le Borussia Dortmund contre Wolfsburg en Bundesliga.

Le "Moustique" a ainsi totalisé son 4e but et ses 5e, 6e et 7e passes décisives de la saison. Un pic de forme atteint à un mois du Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre), qui devrait grandement satisfaire une équipe de France décimée par les blessures. Et Robert Lewandowski continue sa moisson, et creuse l'écart en tête du classement des meilleurs buteurs de Liga (12 buts en 11 matches).

Cette excellente prestation, à trois jours du choc capital au Camp Nou face au Bayern Munich en Ligue des champions, va regonfler le moral des Blaugranas... même si Xavi devra composer avec deux points d'interrogation: le prodige espagnol Gavi, qui s'est vu remettre le trophée Kopa du meilleur espoir du football mondial lundi à Paris, a cédé sa place à Franck Kessié à la 33e après un choc violent dans un duel face à Dani Garcia, et Sergi Roberto a quitté la pelouse sur un brancard à la 86e, touché au bras gauche.