Julen Lopetegui, revanchard après son limogeage du Real Madrid dont il avait brièvement occupé le banc en début de saison 2018-2019, voulait s'imposer dans la capitale espagnole avec son équipe de Séville. Mais les Andalous, bien que méritants, ont trouvé sur leur chemin un Casemiro inspiré. Habitué aux interventions musclées dans l'entrejeu et au gros volume de jeu, l'essuie-glace madrilène s'est essayé au rôle de buteur, option sauveur ce samedi. Un rôle qui lui va bien.

👊💥 ¡@Casemiro volvió a adelantar al equipo con un certero testarazo!

⚽⚽ ¡El medio brasileño se anota un doblete en su casillero personal!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/Hr9C8cNsp4

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 18, 2020





Casemiro, la tête et les épaules



Peu avant l'heure de jeu, alors que le Real ne parvenait pas à faire fructifier sa domination territoriale, Casemiro profitait d'une talonnade pleine de maîtrise de Jovic pour tromper Vaclik d'un ballon piqué parfait pour le 1-0. Séville égalisait quelques instants plus tard par De Jong qui bénéficiait d'un cafouillage de la défense madrilène pour égaliser du gauche. Mais Casemiro ne voulait pas en rester là et à 20 minutes du terme, il profitait d'un centre signé Vazquez, bien lancé par Modric, pour redonner l’avantage au Real de la tête. 2-1, le score n'allait plus évoluer et le Real met la pression sur le Barça (qui reçoit Grenade dimanche) en tête de la Liga.