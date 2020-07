Manuel Pellegrini, lauréat de la Premier League en 2014 avec Manchester City et intronisé jeudi dernier sur le banc du Betis Séville, a louangé Nabil Fekir. Alors que le Français est courtisé par l'AC Milan ou encore Newcastle, le Chilien a rappelé l'importance de l'ancien lyonnais pour le club andalou. Pour le tacticien, présenté ce lundi par l'équipe espagnole, Fekir n'ira nulle part. "Fekir a montré sa qualité presque à chaque match cette saison. La performance des joueurs est étroitement liée à celle de l'équipe. Je suis très heureux qu'il appartienne à l'équipe. Je suis sûr que ses performances continueront de s'améliorer car il a toutes les qualités pour le faire", a ainsi glissé le nouvel entraîneur des Beticos lors de son point presse de présentation.

"Fekir a toutes les qualités pour réussir"

Pellegrini a tenu à rassurer ses joueurs concernant l'ambition de l'équipe : "C'est une équipe qui doit se battre pour les places européennes, elle en a besoin en tant qu'institution et ce sera son objectif principal", a-t-il tonné. Suffisant pour calmer les velléités de départ de Fekir ? Selon Mundo Deportivo, des clubs comme Arsenal, Newcastle et l'AC Milan se seraient renseignés sur la disponibilité du Français, mais ce dernier préférerait des formations d'un plus grand standing.

