Le 12 décembre dernier, l'Atlético de Madrid s'était incliné contre le Real Madrid en Liga (2-0), en offrant un visage peu reluisant. Leader du championnat d'Espagne avec 5 points de plus que le FC Barcelone et le club merengue - ainsi qu'un match en moins - l'Atlético va retrouver l'équipe de Zinédine Zidane, dimanche, pour un derby important dans la course au titre (16h15). Leader offensif des troupes dirigées par Diego Simeone, Luis Suarez semble impatient de croiser le fer avec sa victime favorite. En effet, il a marqué 11 buts dans 17 rencontres contre le club merengue dans sa carrière.

"Montrer pourquoi nous sommes les leaders de ce championnat"



"Jouer contre le Real Madrid, c'est quelque chose de spécial. On veut vraiment jouer ce genre de match et montrer de quoi on est capable. Ce sont des beaux matchs à disputer. Dans notre cas, nous voulons aussi prendre notre revanche après notre défaite plus tôt dans la saison", a affirmé le second meilleur buteur de la Liga (16 buts en 21 matchs, derrière Lionel Messi et ses 19 réalisations en 23 rencontres, ndlr).





Ambitieux, Suarez espère que lui et ses coéquipiers vont parvenir à envoyer un message clair dans la lutte pour le titre. "Nous voulons montrer pourquoi nous sommes les leaders de ce championnat. J'ai toujours été très compétitif. J'ai toujours voulu démontrer ce dont j'étais capable. Et je veux continuer à progresser. Je suis toujours prêt pour le prochain défi ou obstacle. Aujourd'hui, je suis dans ce club et beaucoup de personnes pensent que c'est difficile de marquer beaucoup de buts, mais avec la qualité des joueurs ici, c'est facile", a jugé le natif de Salto.