Zidane va « faciliter les choses » pour son avenir au Real

Eliminé aux portes de la finale de la Ligue des Champions après une mauvaise double-confrontation contre Chelsea, le Real Madrid n'a plus que le titre à jouer. A la veille de la réception de Séville, à quatre journées de la fin de LaLiga, Zinedine Zidane a été questionné à propos de son avenir sur le banc des Merengues.

Zidane a parlé avec Hazard

Mais le technicien admet vouloir finir la saison avant d'annoncer sa décision. "On va finir la saison. Pour la suite, ce que je peux dire, c'est que je vais rendre les choses faciles pour le club, parce que le club m'a toujours tout donné (...) Je ne veux pas donner de problèmes au club. Je vais me concentrer sur les quatre derniers matchs et nous verrons le reste plus tard", a t-il expliqué en conférence de presse.

L'ex-numéro 10 des Bleus a également pris la défense d'Eden Hazard, critiqué pour avoir ri avec des joueurs de Chelsea mercredi, à Londres. "Eden s'est excusé et il a bien fait. Il n'avait pas l'intention de nuire, c'est le plus important (...) Il sait ce qu'il doit faire sur le terrain et il va le faire. Nous avons parlé après le match", ajoute Zidane.