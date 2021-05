Zidane s’en prend à l’arbitrage, après Séville

Accroché par le FC Séville à domicile (2-2), dimanche, le Real Madrid a loupé une belle occasion de prendre la tête de la Liga alors que le FC Barcelone et l'Atletico Madrid ont concédé le match nul (0-0). Un résultat qui n'a pas plu à Zinedine Zidane, l'entraineur merengue, qui s'en est pris à l'arbitrage après un penalty accordé pour le club andalou. Transformé par Ivan Rakitic en seconde période (78e).

" Je ne comprends pas. S'il y a main, il y a en effet main de Militao mais il y a aussi main de Séville (juste avant). Ce que m'a dit l'arbitre ne m'a pas convaincu. Normalement, je ne parle jamais de cela, mais aujourd'hui je suis un peu en colère. Je fais confiance au football, à tous les gens qui y travaillent... J'ai vu une main de Séville, une main du Real Madrid, et ils ont sifflé contre nous. C'est comme ça", a expliqué le manager français.

Zidane veut toujours "se battre" pour le titre

Cependant, même si le Real Madrid n'a plus le destin entre ses mains pour conserver son titre, Zidane croit à l'exploit. "Maintenant, ça ne dépend plus de nous, mais on va se battre jusqu'à la fin. Les sensations sont bonnes. J'ai vu mes joueurs s'engager, concentrés, ils voulaient gagner ce match. Je suis très content d'eux. Maintenant il reste trois matches, et on va se battre."