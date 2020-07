Zidane : "J'ai crié parce que j'étais heureux"

Le Real Madrid a ramené un succès laborieux mais très important de Grenade lundi soir. Madrid s'est imposé 2-1 grâce à des buts de Mendy et Benzema, mais a beaucoup souffert en seconde période. Zinedine Zidane a laissé échappé un cri au coup de sifflet final et a été sondé à ce sujet en conférence de presse. "J'ai crié parce que j'étais heureux et parce que vous souffrez dans le football. Il était normal de crier car il s'agissait de trois points très importants. J'ai crié pour dire à mes joueurs qu'ils avaient fait un match impressionnant. »

"Nous n'avons encore rien gagné"

Le coach français est ensuite revenu sur le déroulement de la rencontre. "Nous avons eu une très bonne première mi-temps, impressionnante avec le ballon. La seconde période n'a pas été aussi bonne, mais c'est parce que nos adversaires ont bien joué. Pour arriver quelque part en Liga, il faut souffrir un peu et nous avons traversé cela en tant qu'équipe. Nous devons être fiers. Il nous reste deux matches à jouer et nous n'avons encore rien gagné ». Le Real peut devenir champion d'Espagne en cas de succès face à Villarreal jeudi.

