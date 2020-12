Zidane - Benzema, une relation fusionnelle

Le 9 janvier 2016, Zinedine Zidane s'est assis sur le banc du Real Madrid en tant qu'entraîneur principal pour la première fois de sa carrière. Lors de ce match face au Deportivo La Corogne, Karim Benzema a ouvert le score après seulement 15 minutes de jeu (5-1). Le début d'une relation couronnée de succès. Ensemble, les deux Français ont gagné la Ligue des Champions (3 fois), la Liga (2), la Coupe du Roi (2), la Supercoupe d'Espagne (2) et la Coupe du Monde des clubs (2). Cette semaine, ils ont tous les deux été récompensés par Marca. L'un avec le trophée de meilleur entraîneur de la saison, l'autre avec celui de meilleur joueur. Une preuve de plus que la Maison Blanche a construit ses récents succès grâce à son duo tricolore.

Une confiance réciproque Leur complicité est évidente. Zizou est le meilleur avocat de son joueur de 33 ans. Il n'hésite jamais à soutenir publiquement son homme providentiel, pour le féliciter quand il marque ou pour lui redonner confiance quand ça va moins bien. Récemment encore, le coach du Real qualifiait le joueur formé à l'OL de « meilleur attaquant de l’histoire du football français. » Zinedine Zidane est toujours là pour son buteur. Et l'inverse est aussi vrai. Quand l'ancien numéro 10 est menacé par une crise de résultats, le natif de Bron est toujours sorti de sa boite pour marquer les buts importants qui ont sauvé son entraîneur. C'est encore arrivé au début du mois avec un doublé contre Mönchengladbach et des buts face à Huesca, Valence et Bilbao pour relancer le champion d'Espagne.

Benzema est l'homme providentiel de Zidane Karim Benzema lui doit bien ça. Quand Cristiano Ronaldo est parti à la Juventus, le Français est devenu la première solution offensive du club madrilène. Il a profité de la confiance de son entraîneur pour s'épanouir, étoffer son jeu et prendre encore un peu plus de place dans l'histoire récente du Real Madrid. Responsabilisé, le buteur de 33 ans fait tomber des records. Il est surtout le premier nom couché sur la feuille de match par son coach. C'est simple, aucun joueur n'a été plus sollicité par Zidane que Karim Benzema. Avec 188 matchs sous les ordres de son compatriote, le deuxième meilleur buteur de la Liga est le joueur qui a été le plus utilisé par l'entraîneur français depuis sa première nomination. La preuve que l'histoire entamée en janvier 2016 est bien particulière.