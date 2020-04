Xavi donne un million d'euros pour Barcelone

Xavi Hernandez i Núria Cunillera han fet una donació d'1M d'€ al #CLÍNIC per fer front a la #COVID19. Moltes gràcies per la vostra aportació i suport al projecte #RespostaCoronavirus.

👉https://t.co/1RyUhDONsJ



Entre tots ho aconseguirem! 🌈🌈 pic.twitter.com/WQZYrX0YJu



— Hospital CLÍNIC (@hospitalclinic) April 4, 2020

Comme bien d’autres stars de football avant lui, l’Espagnol Xavi a décidé, en compagnie de son épouse, de faire un très généreux don pour contribuer à la lutte contre le coronavirus etL’ex-joueur du Barça et qui officie aujourd’hui comme entraîneur d’Al-Sadd (1 million d’euros) s’est délesté d’une somme d’un million d’euros au profit de l'Hôpital Clinico de Barcelona, le même qu'a aidé Lionel Messi récemment.Xavi a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voit, lui et sa femme, expliquer les motifs de cette démarche. Une bonne partie de la somme qui a été versée sera utilisée pour l'acquisition d'équipements pour le personnel de santé et les patients.leur promettant qu’ils seront bientôt « tous réunis ».