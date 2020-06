Xavi affirme de nouveau son désir d'entraîner le Barça

Xavi veut repartir de zéro si il vient sur le banc du Barça

. Il y a quelques mois, il avait refusé de prendre en charge le club, estimant notamment que les conditions n'étaient pas optimales. De fait, depuis janvier dernier, c'est Quique Setien qui dirige Lionel Messi et ses coéquipiers. Dans un entretien accordé à SPORT, Xavi a de nouveau affirmé son désir d'entraîner le Barça dans le futur. Il se prépare à cela dans sa tête.. "Entraîner le Barça après les élections serait un scénario parfait et je n'éliminerai pas cette option. Mon staff technique se prépare beaucoup pour entrainer le Barça. Je veux être là à un moment où je peux repartir de zéro. Je l'ai dit à maintes reprises: j'aimerais pouvoir prendre des décisions de football à Barcelone ", a indiqué Xavi. Le natif de Terrassa est en outre revenu sur son refus de diriger le Barça lorsque le club l'a sondé, en janvier : "Le Barça m'a demandé de les rejoindre en janvier, j'ai dit que le timing et les conditions n'étaient pas parfaites. J'espère que j'en aurai à nouveau l'occasion (de les entrainer)."