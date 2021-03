Wolverhampton - Semedo : ''Messi n'a jamais tiré un coup franc à l'entraînement''

Difficile de ne pas apprécier Leo Messi, quelle que soit votre allégeance en termes de club et d'équipe suivie. D'aucuns affirment même qu'il s'agit du meilleur joueur de l'histoire, arguant que La Pulga dispose d'un talent naturel. Une affirmation difficile à nier et consolidée par les récents propos de Nelson Semedo. L'ancien latéral du FC Barcelone fait d'ailleurs une révélation étonnante sur l'Argentin, lui qui a côtoyé le virtuose en Catalogne de 2017 à 2020.

"Pour Messi, c'était naturel"

"Waouh ! Je n'ai pas de mot pour dire à quel point il est bon, a confié le latéral droit des Wolves, lui qui a été sondé par le tabloïd anglais The Telegraph. Vous savez ce qui le rend encore plus exceptionnel ? Je ne l'ai jamais vu tirer un coup franc à l'entraînement pendant tout le temps où j'étais là-bas. Je vous jure qu'il n'en a jamais tiré ! On s'entraînait toujours à frapper de loin mais il n'a jamais tiré un coup franc. Pour lui, c'était juste naturel. On dit que l'entraînement perfectionne, mais avec lui il n'y avait pas d'entraînement et c'était encore parfait !", dévoile encore Semedo. Tout le contraire du bourreau de travail Cr7...