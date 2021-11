Etienne Capoue, le milieu de terrain de Villarreal, a révélé qu'il ne regardait jamais le football. Pour lui, son énergie est centrée uniquement sur le jeu. Lorsqu'il rentre chez lui à la fin de sa journée de travail, tout ce qu'il veut faire, c'est passer du temps avec sa famille.

"Après le football, vous n'êtes personne"

"Je ne supportais aucune équipe de football quand j'étais enfant", a déclaré Capoue à The Athletic. "Je ne regardais pas le football et je ne le fais toujours pas, pas même un match par an. Je ne sais pas qui sont les joueurs jusqu'à ce que mes entraîneurs me le disent. Je pense que c'est suffisant pour que je le sache. Je n'aime pas regarder le football, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'intéresse pas. Si je commence à le regarder, alors toute ma vie sera consacrée au football et je ne veux pas de ça. Je veux rentrer chez moi, être heureux avec ma famille et regarder des films pour enfants avec mes enfants. Ce sont les personnes dont je me soucie et elles se soucient de moi parce que, souvenez-vous, après le football, vous n'êtes personne."