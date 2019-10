Un de chute pour le Real

Malgré une lourde défaite à Paris, le 18 septembre dernier en Ligue des champions, et trois matches nuls peu glorieux en championnat contre Valladolid, Villarreal et l’Atletico, plus un en C1 face à Bruges, le Real Madrid pouvait se targuer d’être invaincu en Liga cette saison, et même leader à l’entame de ce neuvième acte. Les pensionnaires de la maison merengue sont tombés de haut ce samedi soir, battus sur la pelouse de Majorque, une formation qui affiche déjà cinq revers au compteur et se débattait dans la zonz rouge au coup d’envoi.

Il n’a pas fallu longtemps aux insulaires pourtant pour prendre la mesure de leurs illustres visiteurs. Dès la 7e minute de jeu, Lago Junior passait en revue une défense privée de Carvajal, au repos, et Varane, sur le banc, pour s’en aller crucifier un Courtois toujours aussi impuissant. Le gardien belge essuyait là un neuvième but toutes compétitions confondues, sur un total de 14 tirs cadrés subis seulement. Et il s’en fallait de peu – un hors-jeu – pour qu’il s’incline encore dans la foulée, cette fois sur une frappe victorieuse de Budimir (14e).

A l’arrivée néanmoins, ce Real privé de nombreux blessés – les Modric, Bale, Kroos et Vazquez, sans oublier Nacho et Asensio – et d’un Hazard tout juste papa, ne parvenait pas à rectifier le tir. Aux avant-postes, les Benzema, Vinicius et Jovic restaient muets, guère aidés par un Isco en mal de rythme et un James brouillon. Et l’expulsion d’Odriozola peu avant le dernier quart d’heure n’arrangeait rien à l’affaire (74e). Voilà le Barça nouveau leader de Liga, après son large succès à Eibar plus tôt dans la journée (0-3). Deuxième à un point, le Real Madrid avait certainement envisagé meilleurs préparatifs avant un déplacement déjà crucial en C1 sur la pelouse de Galatasaray, mardi.