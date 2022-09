Un ancien coach du Barça se plaint de Messi

Lionel Messi a quitté le Barça il y a un peu plus d’un an. Et, contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’Argentin n’a pas laissé que des bons souvenirs à ceux qu’il a côtoyés du côté du Camp Nou. Un certain Quique Setién, par exemple, n’a pas été vraiment marqué par leur courte collaboration commune. Ou alors dans le sens négatif du terme.

Quique Setién ne veut plus entendre parler de Messi

Le technicien espagnol s’était occupé des Blaugrana pendant une durée de six mois en 2020, entre le départ d’Ernesto Valverde et l’arrivée de Ronald Koeman. Ce n’était pas la meilleure période du Barça et il a laissé entendre que le génie argentin n’a rien fait pour l’aider dans sa tâche.

Lors d’une interview accordée à Movistar ce mercredi, et quand on lui a demandé de s’exprimer à propos de La Pulga, Quique Setién a répondu : « Messi ? Je préfère ne pas en parler ». Une déclaration énigmatique et qui ressemble à celle qu’avait tenue José Mourinho un jour, lorsqu’il avait demandé à ne pas s’exprimer pour ne pas avoir des problèmes. Même s’il n’a pas la même aura que The Special One, Quique Setién risque de faire couler de l’encre avec cette (brève) sortie médiatique.