Umtiti prolongé à Barcelone avec une baisse de salaire, Ferran Torres pourra enfin jouer

Le club blaugrana et Samuel Umiti "ont trouvé un accord concernant la prolongation du contrat du défenseur français jusqu'au 30 juin 2026, avec une baisse de salaire concernant l'année et demie" qu'il devait percevoir jusqu'à la fin de son contrat actuel qui arrive à échéance à la fin de la saison prochaine, a annoncé dans un communiqué le club catalan, en remerciant le joueur. Car grâce à "l'effort" consenti par Umtiti, le Barça "augmente son fair-play financier et pourra inscrire Ferran Torres" auprès de la ligue espagnole afin de le faire jouer, a ajouté le club catalan.

L'ailier international espagnol Ferran Torres, venu de Manchester City, s'est engagé fin décembre avec le FC Barcelone pour cinq ans jusqu'en 2027. Mais les règles financières du championnat espagnol, qui encadrent notamment les masses salariales des clubs, ne permettaient pas au Barça de le faire jouer jusqu'alors. Le montant du transfert de Ferran Torres n'a pas été communiqué mais les médias britanniques avaient indiqué le 22 décembre qu'il serait de 55 millions d'euros. Torres avait été transféré de Valence à Manchester City en août 2020 pour 20 millions d'euros.

Le FC Barcelone est aussi en train de négocier une éventuelle prolongation du contrat de l'international français Ousmane Dembélé, qui expire à la fin de la saison, et les dirigeants du club espèrent aussi qu'il acceptera une baisse de sa rémunération. Le Barça croule sous une dette abyssale de près d'un milliard d'euros. Xavi, l'entraîneur du Barça, a affiché son optimiste la semaine dernière quant à ces négociations.