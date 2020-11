Toni Freixa ne porte pas Neymar dans son coeur

De passage dans la célèbre émission de football espagnole "El Larguero", mardi soir sur la Cadena Ser, le candidat à la présidence du Barça Toni Freixa, qui a tenu différents postes dans différentes administrations au sein de la maison Blaugrana, ne veut absolument pas faire revenir la star du PSG, qui avait quitté le Barça pour Paris en 2017 contre un chèque de 222 millions d'euros, alors que l’élection présidentielle du club catalan est prévue le 24 janvier prochain.

"Messi ? Ça ne m'empêche pas de dormir"

"Quand on voit ses performances, Neymar ne fait pas partie des trente meilleurs joueurs en Europe actuellement."

"Quand on voit ses performances, Neymar ne fait pas partie des trente meilleurs joueurs en Europe actuellement. Il était l’un des meilleurs il y a trois ans. Si j’étais président, je ne le signerais pas", assène ainsi Freixa. Le dirigeant a également eu quelques mots sur le cas Lionel Messi, qui sera en fin de bail à l’issue de l'exercice. "La chose la plus importante au Barça, c’est le Barça lui-même, a-t-il maintenu. Nous ne dépendons de personne. Ma volonté est que Messi continue, mais un jour, il devra partir. Et ce jour arrivera, même si j’espère que ce ne sera jamais le cas. Ce n’est pas une question qui m’empêche de dormir."