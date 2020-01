Todibo : « À l’entrainement du Barça, personne ne devait blesser Messi »

Jean-Clair Todibo, le jeune et prometteur défenseur français, n’est pas resté très longtemps au FC Barcelone. Au bout d’un an passé au club et très peu de possibilités de jouer, il a rejoint la formation allemande de Schalke 04 cet hiver. L’ex-Toulousain n’a pas pu percer chez les Blaugrana. Mais, avoir fait banquette chez les champions d’Espagne, ne l’a pas empêché d’apprendre. Et en particulier au côté de la star mondiale qu’est Lionel Messi. « Oui, j’ai beaucoup appris et je lui ai aussi pris quelques ballons », a confié le défenseur dans un entretien accordé à Bild.

Todibo frustré par les séances peu intenses au Barça ?

Todibo a été marqué par la technique de l’Argentin, mais pas seulement. Il a aussi exprimé son étonnement par rapport au traitement qui était réservé au sextuple Ballon d'Or. « On défendait contre lui avec une grande prudence. Personne ne voulait le blesser », a indiqué l’ancien du TFC. N’étant que prêté à l’équipe de Gelsenkirchen, l’international tricolore des moins de 20 ans retrouvera peut-être la Pulga dans le futur. Mais, en attendant, il se concentre sur ses devoirs envers S04 et en particulier le gros choc qui se profile contre le Bayern Munich ce week-end. « Je veux jouer et tout donner. Je suis déjà bien intégré à l’équipe grâce à mon entraineur (David Wagner, ndlr) et à mes coéquipiers », a-t-il assuré.