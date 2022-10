Luis Suarez a été poussé du Barca vers l'Atletico Madrid à l'arrivée de Ronald Koeman. Il s'est expliqué à ce sujet dans les colonnes de Marca : "Le temps passe, et oui, par politesse et respect, je le saluerais. Si je le rencontrais, j'espère que Ronald aurait la grandeur, qu'il avait en tant que joueur au club, de me dire la vérité en face sur les raisons de mon départ, et que je ne suis pas parti pour des raisons footballistiques ou techniques."

Suarez veut la vérité de Koeman

Au sujet de Xavi, il a également déclaré : "Il n'est pas parfait, mais c'est un entraîneur qui a grandi là-bas, et qui sait ce dont le club et les supporters ont besoin. Je vois beaucoup de conditions pour qu'il aille loin en tant qu'entraîneur et, en plus, ils lui ont donné de bons outils pour cela, ils lui ont donné les joueurs dont il avait besoin et qu'il voulait. C'est à lui de le prouver."