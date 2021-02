Rummenigge chambre le Barça sur son énorme dette

La situation financière désastreuse du FC Barcelone n'a pas fini de faire parler dans toute l'Europe. Et alors que les Blaugrana ont une dette de 1,173 milliard d'euros, dont 730 millions d'euros à rembourser à court terme, Karl-Heinz Rummenigge en a profité pour défendre le modèle de son club du Bayern Munich. Et, accessoirement, chambrer le club catalan.



Rummenigge über einen möglichen Alaba-Wechsel zu Real Madrid: "Es ist ein toller Klub, das kann ich dann natürlich auch verstehen." #skytransfer pic.twitter.com/sKV7GD9mxO

— Sky Sport News (@SkySportNewsHD) February 1, 2021

"Si le Bayern avait cette dette, je ne pourrais pas dormir profondément la nuit, a ainsi tonné le président du conseil d'administration du Bayern chez Sky Sports News. Mais je ne pense pas que cela changera quoi que ce soit. Un club comme Barcelone ne va pas s'effondrer, notamment en raison de l'énorme valeur qu'il a pour une région comme la Catalogne."

"Bien sûr, je regrette profondément que les clubs puissent s'endetter de cette manière, a ajouté le dirigeant allemand. Au Bayern, nous avons été et continuons d'être des modèles compte tenu de ce qui se passe à Barcelone ou en Italie, où les salaires ne sont même plus payés. Ici, nous poursuivons le succès sportif, d'une part, et la stabilité économique, d'autre part. J'ai lu les dettes de Barcelone en prenant le petit déjeuner et j'ai failli m'étouffer.", s'est-il amusé.