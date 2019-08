Ronaldo encense Zidane 

Leur collaboration au Real Madrid a fait des merveilles. En seulement deux saisons et demi, Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane ont décroché pas moins de trois Ligues des champions, une Liga ou encore deux Coupes du monde des clubs. Dans le même temps, le Portugais a glané ses quatrième et cinquième Ballons d’Or sous les ordres de "Zizou". Rien que ça... Pour la plateforme de streaming DAZN, dont il est l’ambassadeur, "CR7"est revenu sur cette période couronnée de succès, ne manquant pas de rendre un vibrant hommage à son ancien coach.

"La confiance dont un joueur a besoin ne dépend pas de lui-même mais de son entourage, des autres joueurs et de l’entraîneur. Vous devez sentir que vous êtes un élément important du groupe et Zidane m’a fait me sentir spécial", a d’abord confié l’ex-Mancunien, avant de poursuivre: "Cela m’a beaucoup aidé. Je le respectais déjà, mais travailler avec lui m’a fait l’admirer encore plus pour sa façon d’être, de parler, de diriger ainsi l’équipe et de la façon dont il m’a traité."

"Il avait l’habitude de dire: 'Cris, repose-toi, car celui qui fera la différence ce sera toi'. Il a toujours été honnête et c’est pourquoi je le porterai toujours dans mon cœur", a ainsi conclu l’attaquant de 34 ans, parti du Real Madrid à l’été 2018, suivant le départ de Zidane, pour s'engager en faveur de la Juventus Turin. Du reste, cette déclaration d'amour devrait ravir le principal intéressé, lequel traverse une préparation estivale délicate à l'aube d'entamer officiellement son deuxième chapitre sur le banc de touche de la Casa Blanca.