Rodrigo De Paul, seconde chance espagnole

Rodrigo de Paul et l'Espagne, acte 2. Le 12 juillet dernier, le milieu offensif de l'Udinese s'est engagé en faveur de l'Atlético Madrid, le champion d'Espagne en titre contre une somme de 35 millions d'euros. Pour l'Argentin, il s'agira de sa deuxième expérience de l'autre côté des Pyrénées après un an et demi passé du côté de Valence entre 2014 et 2016. À coup sûr, le vainqueur de la Copa America aura à cœur de montrer un autre visage que celui présenté avec les couleurs du VCF. À 19 ans, Rodrigo de Paul s'était engagé pour cinq millions d'euros avec la cité ibérique. Mais l'aventure n'avait alors pas véritablement fonctionné puisque qu'il n'avait inscrit que deux buts et quatre passes décisives en 44 rencontres. En février 2016, le club espagnol décide même de le renvoyer chez lui, au Racing Club, une formation de première division argentine.

De retour en Espagne à la fin juin, il est cédé à l'Udinese une vingtaine de jours plus tard. En Italie, le milieu central revit peu à peu. Dans son élément en Serie A, « RDP » réalise un dernier exercice très intéressant avec 9 buts et 10 passes décisives en 36 matchs avec le récent 14eme du championnat italien. Dans la foulée de ses bonnes performances, il file avec l'Albicéleste pour disputer la Copa America qu'il remporte avec Lionel Messi et consorts.

Un culte voué à Diego Simeone



Selon les médias locaux, l'Atlético Madrid s'est très vite montré intéressé par le joueur de 27 ans, c'est même Diego Simeone qui a joué les premiers rôles. Les discussions entrent les deux parties remontent à plusieurs semaines avant la compétition continentale. « Je n'appelle pas tous les joueurs, a assuré El Cholo dans une interview accordée à Marco. Quand De Paul m'a appelé, il m'a dit : « Regarde Cholo, j'ai déjà dit au club que l'Atletico est la seule équipe que je veux rejoindre. » Alors, je lui ai juste dit: « Je te verrai dans 20 jours » et le voici. Il jouait comme ailier gauche au début de sa carrière de joueur. Il s'est développé à l'Udinese et j'associe ses caractéristiques au fait que nous avons des joueurs comme Koke, Herrera ou Lemar. Nous avons besoin de joueurs qui peuvent franchir ce pas en attaquant, en contrôlant le tempo, afin que les ailiers et les attaquants puissent attaquer. » Le deal bouclé officiellement après la victoire de l'Argentine à la Copa America, Rodrigo de Paul a pu se tourner vers sa nouvelle expérience prochaine dans la capitale espagnole.

« Je suis très heureux de rejoindre le champion d'Espagne et je sais la responsabilité que cela comporte, a révélé le joueur dans le communiqué puis sur la chaîne du club. C'est une grande étape dans ma carrière. Surtout au moment où je viens de gagner la Copa America. Cela me donne la force pour atteindre tous les objectifs. Le groupe m'a très bien accueilli. C'est incroyable d'être dirigé par l'un des meilleurs entraîneurs de la planète. Ce qu'il a fait restera à jamais. » Le début d'une love story qui a tout pour faire des étincelles cette saison.