Real Sociedad : Le (faux) départ de Martin Odegaard à Manchester City

Le 28 décembre en Espagne est l'équivalent du 1er avril en France. En ce jour des Saints Innocents, les blagues sont de sortie en terres ibériques et le clubs de foot sont nombreux à jouer le jeu. Ce matin, la Real Sociedad a surpris tout son monde en annonçant via un communiqué le prêt de sa pépite, Martin Odegaard, à Manchester City. Un faux départ qui a dû procurer une frayeur à plusieurs supporters du club. Pièce maîtresse de la Real Sociedad alors qu'il joue sa première saison à San Sebastian, le Norvégien suscite déjà l'intérêt du Real Madrid, club a qui il appartient, alors que son prêt est d'une durée de deux ans.Pour l'actuel cinquième de la Liga, cette blague était aussi l'occasion pour lancer un pic aux Madrilènes. « Nous sommes obligés de prendre cette décision difficile pour éviter la lourdeur qui nous attendait pendant les six prochains mois depuis certains pôles médiatiques » a formulé le club à la fin de son communiqué.