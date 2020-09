Samedi soir, le Real Madrid a obtenu son premier succès dans cette Liga version 2020-2021 sur la pelouse du Bétis Séville (3-2) avec des réalisations de Federico Valverde, un but contre son camp d'Emerson, et un penalty transformé par Sergio Ramos.

Zidane retient les trois points

Zinédine Zidane, le coach du club merengue, s'est montré satisfait de ce succès. "On a remporté un match compliqué, contre une équipe qui venait de gagner ses 2 premiers matchs. On a souffert, c'est sûr, mais, à l'arrivée, cela fait 3 points", a-t-il indiqué en conférence de presse.



Lors de son entame dans le championnat espagnol, le Real avait été tenu en échec sur la pelouse de la Real Sociedad (0-0).