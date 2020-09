Tenu en échec par la Real Sociedad dimanche, le Real Madrid a déçu pour son entrée en lice en Liga pour la nouvelle saison. Mais son entraîneur a promis que son équipe allait monter en puissance lors de ses prochaines sorties, même s'il dévoile des regrets par rapport à cette entame manquée. "On va y aller doucement. On n'a eu que trois semaines et un match amical pour entrer dans cette Liga, donc petit à petit, on va améliorer les choses. Il faut y aller tranquillement, parce qu'à part l'absence de but, il y a beaucoup de satisfaction", a positivé Zizou, qui a forcément été sondé sur la mauvaise opération comptable réalisée par son équipe : "Ce sont deux points de perdus. On a eu du mal à se créer des occasions, surtout en seconde période. On a fait un bon match défensivement, on a concédé très peu d'occasions, mais il nous a manqué des choses offensivement et surtout un but'', a ainsi admis Zidane. Les dernières rumeurs en provenance de la capitale espagnole rapportent qu'un certain Edinson Cavani, libre de tout contrat, pourrait s'engager au Real, histoire d'épauler Karim Benzema devant les cages adverses.

