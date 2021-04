Real Madrid : Zidane ne se mouille pas pour la Super Ligue

"Moi ce qui m’intéresse, c'est Cadix"

Les réactions s'enchaînent au sujet de la Super Ligue. Cette ligue fermée est loin, très loin de faire l'unanimité en sa faveur, notamment parmi les supporters et certains entraîneurs et joueurs.. Prudent dans ses réponses, l'entraîneur du club merengue a botté en touche quand il lui a été demandé de donner son avis."Mon opinion ? Je ne vais pas te la donner., a-t-il indiqué. Puis de continuer : "Pour le reste... je pourrais te dire ce que je pense, je pourrais donner mon opinion, mais cela ne servirait à rien, seulement à faire les gros titres. Moi ce qui m’intéresse, c'est Cadix."Et justement, pour le déplacement à Cadix dans le cadre de la 32ème journée de Liga, mercredi soir (22 heures), le natif de Marseille a confirmé les absences de Toni Kroos et Eden Hazard. Luka Modric ne figure pas dans le groupe, au même titre que Sergio Ramos, mais Raphaël Varane est là. Après les points perdus face à Getafe dimanche soir (0-0), Zidane aspire à rebondir dans une lutte pour le titre toujours menée par l'Atlético de Madrid, leader avec trois points de plus que le Real.Avec tout ce qui s'est passé cette année, on a tout entendu, on ne va pas baisser les bras, on va y mettre toutes nos forces."