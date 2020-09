La bisbille entre Gareth Bale et Zinedine Zidane au Real Madrid est sur le point de s'achever. Le Gallois étant à deux doigts de s'engager au sein du Tottenham de José Mourinho. De passage en conférence de presse ce samedi, Zizou a tenu à rendre hommage à un joueur qui a été très important ces dernières années pour les merengue malgré tout. "Je veux que vous compreniez que je n’ai jamais eu de problème avec Bale et que ça n’a pas été un fardeau. Les choses sont comme elles sont", a asséné Zidane alors que le Real remet sa couronne de champion d'Espagne en jeu dimanche, sur le terrain de la Sociedad.

"Il a beaucoup gagné au Real"

"Nous avons 25 joueurs. Donc c’est vrai qu’il n’a pas joué ce qu’il devait pour de nombreuses raisons, mais c’est tout. Je n'ai pas parlé avec lui avant son départ. Je pense que ce qu'il a fait ici a été phénoménal, il n'est pas nécessaire de discuter de ces choses. Il a beaucoup gagné au Real Madrid, tous ceux qui passent par ici savent où ils vont et il a démontré ses qualité", a louangé Zidane. Bale peut donc partir en paix.