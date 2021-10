Le football moderne est un drôle d'univers, et chaque jour apporte son lot de faits insolites. L'exemple d'aujourd'hui se présente sous la forme de Vinicius Junior, qui a toujours été perçu comme un jeune homme très modeste et réaliste. Âgé de 21 ans seulement, le Brésilien, qui cherche encore à s'imposer comme un titulaire indiscutable au Real Madrid, n'a pas perdu un instant pour développer sa marque et son image.

39 personnes aux petits soins avec Vinicius



Marca affirme dans son édition du jour qu'il dispose d'une étonnante équipe de 39 personnes travaillant pour lui en coulisses, dont 12 se consacrent exclusivement à lui. Ils travaillent sur les médias sociaux, son image globale, son marketing et tous les autres aspects de la marque Vinicius. Il y a des cuisiniers, des physios, des photographes, des graphistes, etc. Tout cela fait partie de l'ensemble qui constitue un footballeur moderne, et jusqu'à présent cette saison, Vinicius leur donne beaucoup de travail, avec 5 buts en 8 matchs.