Real Madrid : Varane, c’est reparti

Raphaël Varane vient d’être transféré. Il n’a pas (encore ?) quitté le Real Madrid, où il est arrivé en 2011 en provenance de Lens, mais son équipementier, Nike, pour rejoindre l’écurie Puma, comme Neymar quelques mois avant lui. Un changement de chaussures avant un changement de club ? Ce qui est certain, c’est que le club merengue va devoir le prolonger ou le laisser partir cet été, puisque son contrat expire en 2022.



En attendant, le défenseur de 27 ans assure. Ce qui n’était pas gagné après une année 2020 marquée par des erreurs monumentales en Ligue des champions. D’abord en août, lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester City (1-2), où il avait quasiment offert les deux buts aux hommes de Pep Guardiola. Puis lors de la phase de poules de cette édition 2020-2021, passant complètement au travers lors des deux rencontres contre le Shakhtar Donetsk, avec notamment un but contre son camp.

Une âme de leader ?

Mais Varane s’est relevé. Et ce malgré les absences répétées, très préjudiciables habituellement, du capitaine Sergio Ramos. Le champion du monde 2018, s'il ne sera jamais un aboyeur, semble même s’être découvert une âme de leader qu’on ne lui connaissait pas, ou peu. Et il se (re)met même à marquer… Auteur d’un doublé il y a deux semaines à Huesca, il a permis à son équipe de s’imposer 2-1, en retrouvant le chemin des filets pour la première fois depuis janvier 2020.



Les Madrilènes, toujours privés de Ramos, ont depuis enchaîné deux victoires sur le même score (2-0), contre Getafe et Valence, avec un Varane en patron, associé à Nacho en défense centrale, avec Ferland Mendy à gauche. A droite, Dani Carvajal avait retrouvé sa place contre le club ché, mais il a rechuté et devrait être éloigné des terrains de longues semaines en raison d’une blessure à la cuisse droite.

Autant dire que l’ancien Lensois sera encore le taulier samedi soir sur la pelouse de Valladolid, où le Real (2e), va essayer de réduire l’écart avec l’Atlético, et mercredi prochain pour un périlleux déplacement sur la pelouse de l’Atalanta Bergame en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.