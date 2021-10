Plusieurs blessures déplorées au Real Madrid et c'est un revers inopportun pour Carlo Ancelotti, qui prépare ses joueurs pour le prochain match, contre Osasuna mercredi. Le plus touché est Fede Valverde. Entré en jeu à la 72e minute en remplacement de Rodrygo, le milieu de terrain international uruguayen a fini par sortir lui-même dans les arrêts de jeu après s'être blessé en disputant un ballon haut avec le défenseur du Barça, Gerard Piqué.

Légère entorse pour Valverde

Il a atterri maladroitement et a subi une légère entorse du ligament latéral du genou gauche et des contusions aux côtes. Cela l'empêche de jouer le match de mercredi et le suivant, samedi, contre Elche. Il est également incertain pour le match de la quatrième journée de la Ligue des Champions contre le Shakhtar. Normalement, le temps de récupération de telles blessures est d'environ une semaine à 10 jours. Il a participé à tous les matchs de Madrid depuis le début de la saison. Un autre joueur qui a dû être soigné après le match contre le Barça était Thibaut Courtois. Le gardien de but s'est blessé au genou droit.