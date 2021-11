L'international espagnol U18 a été inclus dans le onze de départ de Xavi lors du derby du week-end dernier contre l'Espanyol. Akhomach rejoint la liste croissante des produits de l'académie qui gravissent les échelons. Son apparition à la 45e minute contre les Pericos est sa toute première chez les seniors. Cependant, bien qu'il ait rejoint Nico Gonzalez, Gavi, Ansu Fati et Abdessamad Ezzalzouli sur le tapis roulant de l'équipe première, les choses auraient pu être très différentes pour le jeune homme de 17 ans.



Le Real Madrid a tenté Akhomach



Akhomach a quitté de manière controversée l'académie barcelonaise en 2013, mais il est revenu quatre ans plus tard. "Cela n'avait pas de sens qu'Ilias soit licencié alors qu'il était enfant, dans la vie nous faisons tous des erreurs", a déclaré son agent Horacio Gaggioli lors d'une interview avec SER Catalunya. Je l'ai vu jouer au Gimnàstic de Manresa et j'ai pensé 'comment est-ce possible ? Le Real Madrid voulait prendre Ilias, et il y avait aussi d'autres équipes européennes intéressées, mais il a choisi de revenir au Barca car il aime le club."