Andriy Lunin veut jouer davantage et obtenir plus d'opportunités que ce qui lui a été donné depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2018. Le joueur de 23 ans est à la recherche d'une équipe qui lui garantirait plus de temps de jeu ou d'un endroit où il pourrait au moins rivaliser pour être titulaire, ce qu'il ne peut pas faire au Real Madrid grâce à la présence de Thibaut Courtois.

Le Real veut de l'expérience

Le Real Madrid est au courant de l'intention de Lunin et il est déjà à la recherche d'un remplaçant potentiel, le gardien de Naples David Ospina ayant été placé sur son radar, selon Marca. Le contrat du gardien colombien se termine le 30 juin prochain et, si les deux parties parviennent à un accord, le Real Madrid disposera de deux gardiens expérimentés dans son effectif, ainsi que des produits de l'académie locale, la fameuse Fabrica Blanca, qui sont Lucas Canizares, Luis Lopez et Toni Fuidias.