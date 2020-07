Real Madrid : Thibaut Courtois rentre dans l'histoire

Si Sergio Ramos a rejoint le cercle restreint des défenseurs avec dix buts ou plus en une saison de Liga, Thibaut Courtois a aussi écrit l'histoire ce dimanche sur la pelouse de San Mames. Le Belge a repoussé les offensives de Bilbao pour offrir le succès au Real Madrid (0-1). Une victoire qui rapproche les hommes de Zinedine Zidane du titre et un score qui permet au gardien d'égaler un vieux record. Pour la quatrième fois consécutive, le portier merengue a gardé sa cage inviolée. Une série d'invincibilité de 367 minutes qui porte son nombre de clean-sheet en Liga à 17 depuis le début de la saison. Une performance historique dans l'histoire du Real Madrid. Un seul gardien a réussi une saison comparable, c'était il y a 25 ans. Durant la saison 1994-1995, Paco Buyo avait bouclé une saison auréolée d'un titre de champion en préservant sa cage pendant 17 matchs.

Thibaut Courtois n'a plus le seum

Thibaut Courtois n'est donc plus qu'à un match sans encaisser de but d'être le seul détenteur de ce record. Une preuve que le gardien belge est de retour à son meilleur niveau. En enchaînant les performances convaincantes après un début de saison difficile, il a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs du monde à son poste. C'est simple, dans aucun grands clubs européens, un portier n'a réalisé autant de clean-sheets. Favori du trophée Zamora (celui récompensant le meilleur gardien de la Liga), le joueur de 28 ans pourrait aussi prétendre au trophée Yachine. Une belle reconnaissance pour un des cadres les plus discrets de la Maison Blanche.