L'international allemand a rejoint Madrid avant la saison 2022/23, dans le cadre d'un transfert gratuit, après avoir choisi de ne pas prolonger son contrat à Chelsea. Le joueur de 29 ans a joué un rôle important avec les Blancos, après son arrivée, avec six titularisation en Liga sur 11 matchs, et deux en quatre rencontres de Ligue des Champions. Carlo Ancelotti l'a inclus dans le groupe pour affronter le RB Leipzig demain soir, et il devrait être titulaire à la Red Bull Arena. Rüdiger espère jouer un rôle accru après la Coupe du monde, mais il est satisfait de ses progrès jusqu'à présent.

Rudiger satisfait de ses progrès

"Je suis satisfait de mes performances. En regardant vers la Coupe du monde, j'ai l'impression d'être sur une bonne lancée", a-t-il confié face aux médias. "Je n'ai pas besoin de jouer dans tous les matchs car nous avons un effectif important et de grande qualité. Je suis surpris de la rapidité avec laquelle je me suis adapté. J'ai été aidé par Kroos et Alaba. Je suis très heureux et je me donnerai toujours à 100% pour ce club." Sa place de titulaire avec l'Allemagne à la Coupe du monde semble plus sûre, avec sept titularisations en dix matchs de qualification, aux côtés de la star du Borussia Dortmund Niklas Sule en défense centrale.