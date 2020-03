Sergio Ramos garde un souvenir évidemment particulier de la campagne de la "Décima", la dixième Ligue des Champions du Real Madrid. Et quand on lui demande son plus beau but, le capitaine merengue mentionne forcément son égalisation face à l'Atlético Madrid en finale de C1 2014. Un but inscrit de la tête sur corner à quelques encablures du coup de sifflet final. Un but égalisateur salvateur, qui permettra au Real de prendre le dessus par Bale, Marcelo puis Cristiano Ronaldo sur penalty face à Courtois. "Ce but a changé l’histoire de notre club parce que cela faisait longtemps que nous n’avions pas gagné la Champions et, en plus, nous l’avons gagnée alors que tout semblait perdu", s’est souvenu le défenseur andalou sur les canaux sociaux de son club.

"J’ai dit à ma mère que je pouvais mourir en paix"





"Après ce moment, j’ai dit à ma mère que je pouvais mourir en paix, quoi qu’il arrive. Et oui, je pense que c’est mon meilleur but, le but de ma carrière, pour tout ce qu’il représente. Pas uniquement pour moi personnellement, mais aussi pour tout le monde du football et pour notre club. Je n’ai pas marqué avec ma tête, j’ai marqué avec mon âme", s'est encore remémoré l'international espagnol dans des propos relayés par Real France.