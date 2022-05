La volée de Zinedine Zidane contre le Bayer Leverkusen lors de la finale de l'édition 2002 de la C1 est l'une des plus emblématiques de l'histoire du football. Le génie français est synonyme de la compétition reine de l'Europe après l'avoir remportée trois fois en tant que manager, mais si une image et un moment restent dans les mémoires, c'est bien cette somptueuse connexion avec son pied gauche à Hampden Park. Steve McManaman est l'un des rares à avoir eu une vue privilégiée de cette performance artistique.

Zidane en mode artiste

"Je pense que le commun des mortels l'aurait contrôlé", se souvient McManaman. S'exprimant sur le virtuose français lors d'une interview avec Betway, l'ancien joueur de Liverpool déclare qu'il n'a pas été entièrement choqué par la façon dont les choses se sont déroulées. Il parle de bien connaître ses coéquipiers. "Vous savez s'ils peuvent reprendre le ballon de volée ou s'ils préfèrent le faire descendre et essayer de prendre les gens à revers. Il était de ceux qui pouvaient frapper de très haut parce qu'il l'avait déjà fait plusieurs fois. Zizou était toujours aussi gracieux et ce n'est pas étonnant que le ballon soit allé voler dans le filet".