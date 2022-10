Dani Ceballos s'est déchiré le muscle du mollet et sera absent pendant quatre à cinq semaines, selon Marca. La blessure est survenue lors du match nul 1-1 du Real Madrid contre Osasuna, où il a été remplacé après 53 minutes après avoir ressenti une gêne.

Ceballos de retour après le Mondial

Mercredi, le diagnostic a été confirmé. Le dernier match du Real Madrid avant la Coupe du monde ayant lieu le 9 novembre, il est peu probable qu'il apparaisse avant cette date. De même, les minces espoirs qu'il avait de faire partie de l'équipe d'Espagne sont maintenant terminés. Carlo Ancelotti a actuellement Thibaut Courtois blessé, mais son équipe est en pleine forme. Au milieu de terrain, il est plus que bien pourvu, avec Eduardo Camavinga capable de reprendre les minutes que Ceballos jouait. Ancelotti perd cependant le milieu de terrain qu'il considère comme le plus proche de Luka Modric en termes de style.