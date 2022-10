Real Madrid : pas de naming pour Bernabeu

Florentino Perez a fait une déclaration importante lors de l'assemblée générale de dimanche. Le président merengue assure ainsi qu'il n y aura pas d'opération de naming pour le stade Santiago Bernabeu. Il a déclaré : "Nous avons la chance d'avoir demandé le prêt du stade à un intérêt fixe. Nous avions raison, et nous ne pouvions pas laisser ceux qui nous remplacent dans le pétrin."

Bernabeu garde son nom

"Nous n'allons jamais changer le nom du stade Santiago Bernbaéu. Si vous voulez nommer quelque chose à mon nom, je vous dirai où aller. Le Bernabéu est déjà devenu une marque. Cela ne me ferait pas non plus plaisir. Mais n'insistez pas sur le (changement de nom du) Bernabéu parce qu'on dit que je suis derrière tout ça."