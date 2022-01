Real Madrid : Nouvelles rassurantes pour Benzema

De retour face à Bilbao en Coupe du Roi ?

s'est rendu ce lundi à la Ciudad Deportiva de Valdebebas (centre d'entraînement du Real, ndlr), où il est resté près de quatre heures sous l'observation du médecin du club merengue et de l'un des kinés. En conséquence, Benzema pourrait retrouver les terrains à l'occasion de l'opposition contre l’Athletic Bilbao, le 3 février en quart de finale de la Coupe du Roi. Sa présence face au PSG, le 15 février prochain en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, n'est pas menacée.

Lors du match nul concédé par le Real Madrid face à Elche (2-2), l'attaquant a manqué un penalty avant de sortir sur blessure, lors de la 58ème minute, en étant remplacé par Luka Jovic. D'après la version espagnole de 20 minutes, il a également été victime d'un cambriolage durant le match. "Le joueur s'est rendu compte de ce qui s'était passé en rentrant chez lui après la rencontre et en découvrant que tout avait été retourné dans la maison", a appris l'AFP, de sources policières. Pour le moment, rien n'a filtré concernant le butin dérobé.En revanche, au sujet de la blessure subie par l'attaquant du club merengue et des Bleus, AS a dévoilé des informations, confirmées par Le Parisien. Karim Benzema souffrirait d’une contracture à l’ischio-jambier gauche. D'après le média ibérique, le meilleur buteur de la Liga (17 buts)En effet, avant le match face à Elche, il était le quatrième joueur le plus utilisé dans l'effectif entraîné par Carlo Ancelotti. Le diagnostic de la blessure de Benzema devrait être confirmé demain, mardi, jour lors duquel il passera une IRM, selon AS.