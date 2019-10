Real Madrid: Nacho absent deux mois et demi ? 

Encore une mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane... Touché lors du match nul concédé mardi au stade Santiago Bernabeu face à Bruges en Ligue des champions (2-2), et remplacé à la mi-temps par Marcelo, Nacho souffre du genou droit. Après les premiers examens, le club a diagnostiqué "une lésion du ligament collatéral interne du genou droit". La durée de son indisponibilité n'a pas été confirmée mais elle pourrait durer plus de deux mois et demi selon plusieurs médias espagnols.