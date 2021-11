L'ancien meneur de jeu de Tottenham a 36 ans et entre dans la dernière phase de sa carrière, mais il continue de surprendre par sa capacité à influencer les matchs au plus haut niveau. Beaucoup pensaient qu'il allait se retirer du football international après avoir aidé à guider la Croatie jusqu'à la finale de la Coupe du monde 2018, pourtant Modric a continué et a réussi à obtenir la place de l'équipe pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Modric, l'infatigable



L'un des objectifs de Modric pour la fin de sa carrière est de participer à une quatrième Coupe du monde, tandis qu'un autre est de jouer dans le stade Santiago Bernabeu rénové lorsqu'il sera achevé en 2022. Pour cela, Modric devra prolonger son contrat d'une année supplémentaire et les démarches sont en cours pour y parvenir. Un nouveau bail sera bientôt conclu, Modric acceptant de rester dans la capitale espagnole jusqu'en juin 2023, selon Marca.