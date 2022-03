Real Madrid : Mendy forfait contre le Barça, examens prévus vendredi pour Benzema

Récupération positive pour Benzema, qui sera fixé vendredi

récupération progresse positivement



🔝🇫🇷 ¡@Benzema (413 goles) ha superado a Thierry Henry (411 goles) y se ha convertido en el máximo goleador francés de la historia! 👏

🇪🇸 @RealMadrid: 311 goles

🇫🇷 @OL: 66 goles

🇫🇷 @equipedefrance: 36 goles#RealFootball pic.twitter.com/GDVMPIi912

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 16, 2022

Le Real Madrid va encore devoir penser aux blessés. Leader de Liga avec 10 points d'avance sur le FC Séville après 28 journées disputées, le club merengue n'a que peu droit aux rotations sous la direction de Carlo Ancelotti. Alors que se profile un Clasico face au FC Barcelone dimanche soir sur la pelouse du Santiago Bernabeu (21 heures), AS a donné quelques nouvelles de l'effectif madrilène ce mercredi. Blessé au niveau de l'adducteur et contraint de sortir à la 79ème minute face à Majorque lundi soir (0-3),Alors que Didier Deschamps annoncera jeudi la liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux de préparation à la Coupe du monde 2022 contre la Côte d'Ivoire, le 25 mars, et l'Afrique du Sud, le 29, un retour de Mendy en équipe nationale semble incertain. Touché au mollet lundi lors de la victoire du Real Madrid,Devenu le meilleur buteur français de l'histoire grâce à son doublé, le capitaine du Real Madrid totalise 413 réalisations clubs et sélection confondus - devant Thierry Henry (411). Benzema passera de nouveaux examens ce vendredi afin d'en savoir plus sur ses chances de participation à ce Clasico.Situé à 15 points du Real, avec une rencontre en moins au compteur,Lors de la dernière opposition, c'est le Real Madrid qui avait su prendre le meilleur sur le club catalan, en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, le 12 janvier dernier en Arabie Saoudite (3-2 après la prolongation).